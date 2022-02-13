شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية في هذه المناطق

11:18 ص الأحد 13 فبراير 2022
شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية في هذه المناطق

شبورة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر خلال الأيام الحالية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذا الأسبوع هي الشبورة المائية والتي تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت غانم، لمصراوي، اليوم الأحد، أن الشبورة تبدأ في التلاشي تدريجيا صباحا ومع سطوع أشعة الشمس، مؤكدة على تدهور الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة نتيجة تكون الشبورة المائية، لذلك يجب على قائدي المركبات اتباع كافة تعليمات المرور والقيادة بحرص.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "موعد الشبورة المائية يكون في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أننا نشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار حيث تسجل القاهرة 20 درجة.​

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية درجات الحرارة

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