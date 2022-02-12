الكنيسة القبطية: وفاة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، وفاة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح في أسيوط.



وقال الحساب الرسمي للكنيسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا".

وأضاف حساب الكنيسة: "ولد الأنبا يوم 5 نوفمبر 1979 وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977 وسيّم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986".