"هنا القاهرة".. معلومات الوزراء يحتفل باليوم العالمي للإذاعة



كتب- أسامة علي:



نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري فيديو "هنا القاهرة.. أولى كلمات الإذاعة المصرية"، في اليوم العالمي للإذاعة والموافق الثالث عشر من فبراير الجاري.

يأتي احتفال هذا العام تحت شعار "نعم للإذاعة، نعم للثقة"، تزامنًا مع ذكرى مرور أكثر من 100 عام على الإذاعة حول العالم.

وبدأ البث الإذاعي المصري في مايو 1934 بالاتفاق مع شركة ماركوني، ليتم تمصير الإذاعة المصرية بعدها عام 1947، وبدأ البث الإذاعي في مصر في 4 محطات، وصولًا إلى 10 محطات، كما وصل عدد رؤساء الإذاعة المصرية حتى الآن إلى 23 رئيسًا.

واعتُمِدت عبارة "هنا القاهرة" كعبارة رسمية لبدء الإرسال الإذاعي في مصر، والتي انطلقت على لسان أحمد سالم أول مذيع بالإذاعة المصرية.

كما اشتهرت الإذاعة المصرية ببرامجها المختلفة، والتي ساهمت في تشكيل وجدان الكثيرين في مصر والوطن العربي، ومن أشهر برامج الإذاعة المصرية: برنامج "على الناصية"، وبرنامج "كلمتين وبس" و"ساعة لقلبك" للفنان فؤاد المهندس، إلى جانب برنامج "إلى ربات البيوت" أشهر برامج المرأة في الإذاعة، وبرنامج "غنوة وحدوتة" أحد أشهر برامج الأطفال.

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