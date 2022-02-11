القوى العاملة في أسبوع.. توفير 6700 فرصة عمل في 18 محافظة (إنفوجرافيك)

كتب- أحمد مسعد:

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 4 من إلى 10 فبراير الجاري- منها تسليم 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة في محافظة جنوب سيناء، وتوفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" برواتب مجزية في 18 محافظة، وتعيين 3675 شابًا في 5 محافظات، واسترداد 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن والسعودية، وتحصيل 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ5 عمال مصريين في بيروت.