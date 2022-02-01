تجنبوها.. أحمد كريمة يحذر من ترديد عبارة "على الله حكايتك"

كتب- محمود مصطفى:

حذر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، من ترديد عبارة "على الله حكايتك" التي انتشرت مؤخرا، بعد أن قيلت في أحد المسلسلات خلال شهر رمضان الماضي.

وقال كريمة في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إنه يجب عظم ترديد عبارة "على الله حكايتك" لأنها من الممكن أن تقال في موقف أو موطن أو مقام لا يليق، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالإلهيات يجب أن يتم الاحتياط فيما لا يحتاط في غيره، لأن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات القدسية، ولا ينسب إليه إلا ما يليق بذاته المقدسة.

وأشار أستاذ الفقه المقارن، إلى أن المولى عز وجل حذر من خلائق ينسبون إليه ما لا يليق، أو يتهاونون أو يستهينون فقال سبحانه وتعالى "وما قدروا الله حق قدره"، مشيرا إلى أنه يبنغي الابتعاد عن كل عبارة مسيئة.

وشدد كريمة على أن الاستهانة بالذات الإلهية المقدسة يؤدي إلى الردة، مشيرًا إلى أن تقديس الله من أعلى الواجبات الإسلامية في العقيدة.​