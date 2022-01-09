مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الأحد 09 يناير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 9/1/2022، الموافق 6 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:20 صباحًا

أذان الظهر 12:01 صباحاً

أذان العصر 2:52 مساءً

أذان المغرب 5:12 مساءً

أذان العشاء 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:06 صباحاً

موعد أذان العصر 2:54 مساءً

موعد أذان المغرب 5:13 مساءً

موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 2:47 مساءً

موعد أذان المغرب 5:07 مساءً

موعد أذان العشاء 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً

موعد أذان العصر 2:55 مساءً

موعد أذان المغرب 5:17 مساءً

موعد أذان العشاء 6:34 مساءً

لمزيد من التفاصيل:اضغط هنا

مواقيت الصلاة الصلاة أذان العشاء أذان المغرب أذان العصر أذان الظهر أذان الفجر

الخبر التالى:

​​الزراعة تعلن تفاصيل اشتراك العارضين في معرض الزهور 2022

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • جائزة ساويرس|ننشر القائمة الكاملة للفائزين بالدورة الـ17

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا