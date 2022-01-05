ضباب وشوائب عالقة.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء بدرجات الحرارة

03:00 ص الأربعاء 05 يناير 2022
ضباب وشوائب عالقة.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء بدرجات الحرارة

الشبورة المائية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم الاربعاء،حيث يسودطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وأكدت الهيئة أن الظواهر الجوية عبارة عن تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

كما يوجد شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوحه البحري والقاهرة.

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الشبورة المائية الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

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