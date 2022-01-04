المقاولون العرب تنشر صورًا لتطور الأعمال بمحطة مترو عدلي منصور

09:56 م الثلاثاء 04 يناير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت شركة المقاولون العرب، صورًا تظهر تطور أعمال محطة عدلى منصور التبادلية.

وتنفذ شركة المشروع تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وتعد محطة عدلى منصور التبادلية الأكبر في الشرق الأوسط، تتكون من مجموعة محطات تربط 5 وسائل نقل مختلفة، شبكة مترو أنفاق القاهرة، والقطار الكهربائي السلام ـ العاصمة الإدارية، وخط سكة حديد السويس، وخط الأتوبيسات الترددية، وموقف السوبر جيت.

محطة مترو عدلي منصور تطور محطة عدلى منصور شركة المقاولون العرب وزارة النقل الهيئة القومية للأنفاق

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