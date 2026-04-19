تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2014 حتى أبريل 2020، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها.

وأضافت التحقيقات أن عددًا من المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما شارك آخرون في أنشطتها بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تمويل الإرهاب، إلى جانب ارتكاب أعمال تضر بالاقتصاد القومي، تمثلت في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي، ما أدى إلى الإضرار بالموارد الاقتصادية وخفض احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.