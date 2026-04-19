الجنايات تستكمل محاكمة 39 متهمًا في قضية "خلية العملة"

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 19/04/2026

المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2014 حتى أبريل 2020، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها.

وأضافت التحقيقات أن عددًا من المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما شارك آخرون في أنشطتها بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تمويل الإرهاب، إلى جانب ارتكاب أعمال تضر بالاقتصاد القومي، تمثلت في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي، ما أدى إلى الإضرار بالموارد الاقتصادية وخفض احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية العملة جماعة الاخوان النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الشيوخ الإيطالي: منطقة المتوسط يجب أن تتحول من بؤرة أزمات إلى مصدرًا للفرص
أخبار مصر

الشيوخ الإيطالي: منطقة المتوسط يجب أن تتحول من بؤرة أزمات إلى مصدرًا للفرص
"المكان كان كتلة لهب".. تفاصيل 120 دقيقة في حريق مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة
حوادث وقضايا

"المكان كان كتلة لهب".. تفاصيل 120 دقيقة في حريق مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة
الجنايات تستكمل محاكمة 39 متهمًا في قضية "خلية العملة"
حوادث وقضايا

الجنايات تستكمل محاكمة 39 متهمًا في قضية "خلية العملة"
التلفزيون الإيراني يعلن خطة لإعادة فتح المجال الجوي على مراحل
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني يعلن خطة لإعادة فتح المجال الجوي على مراحل
ترامب يدافع عن إسرائيل ويؤكد: حليف قوي للولايات المتحدة
شئون عربية و دولية

ترامب يدافع عن إسرائيل ويؤكد: حليف قوي للولايات المتحدة

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟