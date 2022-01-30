بورصة الدواجن تعلن أسعار البيض ليوم الأحد 30 يناير

كتب- محمد سامي:

استقرت أسعار البيض، اليوم الأحد، في بورصة الدواجن، وسجل سعر طبق البيض الأبيض في المحطات الكبري ما بين 46 جنيها و46.5 جنيه، كما سجلت الأسعار في محطة ميت غمر 46 جنيها للطبق الأبيض و48 لطبق البيض الأحمر و60 جنيها لطبق البيض البلدي، واتفقت معها في الأسعار محطات انشاص والبركة والزراعي والصحراوي.

وشهدت أسعار البيض، أمس، وَفق بورصة البيض الرسمية، انخفاضًا كبيرا؛ حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 46 جنيهًا، والأحمر 48 جنيهًا، والبلدي 58 جنيهًا.

وكانت أسعار البيض قد حققت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 جنيهًا .

ووضعت الدولة خطة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة، تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

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