مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 يناير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أسامة علي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 30، الموافق 27 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر: 5:17 صباحًا
أذان الظهر 12:08 صباحاً
أذان العصر 3:08 مساءً
أذان المغرب 5:30 مساءً
أذان العشاء 6:49 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:25 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً
موعد أذان العصر 3:05 مساءً
موعد أذان المغرب 5:25 مساءً
موعد أذان العشاء 6:47 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:14 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً
موعد أذان العصر 3:03 مساءً
موعد أذان المغرب 5:25 مساءً
موعد أذان العشاء 6:44 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
موعد أذان العصر 3:09 مساءً
موعد أذان المغرب 5:32 مساءً
موعد أذان العشاء 6:47 مساءً
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