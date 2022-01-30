​مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 يناير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 30، الموافق 27 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر: 5:17 صباحًا

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:08 مساءً

أذان المغرب 5:30 مساءً

أذان العشاء 6:49 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:25 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً

موعد أذان العصر 3:05 مساءً

موعد أذان المغرب 5:25 مساءً

موعد أذان العشاء 6:47 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:14 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً

موعد أذان العصر 3:03 مساءً

موعد أذان المغرب 5:25 مساءً

موعد أذان العشاء 6:44 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:09 مساءً

موعد أذان المغرب 5:32 مساءً

موعد أذان العشاء 6:47 مساءً

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