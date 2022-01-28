هل مؤشرات درجات الحرارة التي يقيسها المحمول صحيحة؟ الأرصاد تُجيب

09:30 ص الجمعة 28 يناير 2022
هل مؤشرات درجات الحرارة التي يقيسها المحمول صحيحة؟ الأرصاد تُجيب

هل مؤشرات درجات الحرارة التي يقيسها المحمول صحيحة؟

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة قياس درجات الحرارة على الهاتف المحمول التي يشاهدها بعض المواطنين يوميا.

وقالت "إيمان" في تصريحات تليفزيونية، إن قياس درجات الحرارة على الهاتف مضللة، ولكن حقيقة درجات الحرارة التي تصدرها الهيئة تتمثل في بياناتها الرسمية اليومية، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية ومعرفة درجات الحرارة على الموقع الرسمي للهيئة أو زيارة صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأشارت إلى أن البلاد تشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة منذ أسبوعين بسبب منخفض جوي على جزيرة قبرص، عمل على خفض درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة، ما جعل المواطن يشعر بالبرودة، لافتة إلى أن نشاط الرياح أدى إلى شعور المواطن بانخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف المناطق المعرضة لسقوط ثلوج

الطقس في أسبوع| رياح تزيد الإحساس بالبرودة.. وصقيع وثلوج في هذه المنطقة

درجات الحرارة الأرصاد الطقس طقس جوجل إيمان شاكر

الخبر التالى:

غرامة 50 ألف جنيه.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم ممارسة التحاليل الطبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا