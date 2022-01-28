هل مؤشرات درجات الحرارة التي يقيسها المحمول صحيحة؟ الأرصاد تُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة قياس درجات الحرارة على الهاتف المحمول التي يشاهدها بعض المواطنين يوميا.

وقالت "إيمان" في تصريحات تليفزيونية، إن قياس درجات الحرارة على الهاتف مضللة، ولكن حقيقة درجات الحرارة التي تصدرها الهيئة تتمثل في بياناتها الرسمية اليومية، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية ومعرفة درجات الحرارة على الموقع الرسمي للهيئة أو زيارة صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأشارت إلى أن البلاد تشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة منذ أسبوعين بسبب منخفض جوي على جزيرة قبرص، عمل على خفض درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة، ما جعل المواطن يشعر بالبرودة، لافتة إلى أن نشاط الرياح أدى إلى شعور المواطن بانخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

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