سماع أقوال عباس ومنتصر.. تفاصيل تحقيقات "الأطباء" في أزمة الإبراشي

08:06 م الثلاثاء 18 يناير 2022
سماع أقوال عباس ومنتصر.. تفاصيل تحقيقات "الأطباء" في أزمة الإبراشي

الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيقات بنقابة الأطباء، إنه تم عقد جلسة للتحقيق في أزمة اتهام طبيب بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وأوضح "عميرة" في تصريحات لمصراوي، إنه تم أخذ أقوال الدكتور خالد منتصر في اتهامه بالتشهير بالدكتور شريف عباس استشاري الكبد والطبيب المعالج للإبراشي، قبل أن ينصرف من مقر النقابة.

ولفت إلى السماع إلى أقوال "عباس" في واقعة اتهامه من جانب أسرة الإبراشي بالتسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

ولفت "عميرة" إلى استمرار التحقيقات في هذه القضية، مضيفًا: "التحقيقات لم تنتهي بعد، وسنعقد جلسة أخرى لم يتم تحديد موعدها".

وأشار إلى أن الطبيب المعالج للإبراشي قدم أوراقا ومستندات خاصة بحالته الصحية قبل نقله إلى المستشفى.

وسبق أن قررت النقابة تشكيل لجنة من أطباء استشاريين لفحص الأوراق والمستندات التي تقدم به الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج خلال العزل المنزلي.

ولفت إلى أن الدكتور خالد منتصر رد على اتهامه بالتشهير والإساءة إلى الدكتور شريف عباس، بأنه لم يقصد في حديثه شخص بعينه ولم يذكر اسمه.

كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد قبل الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

كما اتهم الكاتب خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

واعتبر منتصر في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أن تعامل الطبيب مع الإبراشي يعد "جريمة طبية مكتملة الأركان، وليس كما قالت زوجته مجرد خطأ طبي".

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