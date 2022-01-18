"الساعة اقتربت وعليكم الاستعداد".. الإفتاء ترد على صورة بشأن موعد يوم القيامة

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كتب- محمود مصطفى:

كذبت دار الإفتاء المصرية صورة منسوبة لها متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتراب يوم القيامة.

وتضمنت الصورة المنسوبة للإفتاء عبارة: الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد للقاء الله.

وقالت دار الإفتاء المصرية: هذه الصورة مفبركة فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية.