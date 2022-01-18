"الساعة اقتربت وعليكم الاستعداد".. الإفتاء ترد على صورة بشأن موعد يوم القيامة

02:43 م الثلاثاء 18 يناير 2022
"الساعة اقتربت وعليكم الاستعداد".. الإفتاء ترد على صورة بشأن موعد يوم القيامة

دار الإفتاء المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

كذبت دار الإفتاء المصرية صورة منسوبة لها متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتراب يوم القيامة.

وتضمنت الصورة المنسوبة للإفتاء عبارة: الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد للقاء الله.

وقالت دار الإفتاء المصرية: هذه الصورة مفبركة فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية.

272020303_312352887591000_4384428391018637735_n (1)

دار الإفتاء المصرية يوم القيامة

الخبر التالى:

رئيس "النواب" يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا