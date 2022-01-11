"مستقبل وطن" في مهمة تشجعية.. أمانة القاهرة إلى الكاميرون خلف المنتخب الوطني

05:08 م الثلاثاء 11 يناير 2022
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كتب- مصراوي:

غادر وفد من شباب أمانة القاهرة لحزب مستقبل وطن، إلى الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الأولى أمام منتخب نيجيريا، في وقت لاحق اليوم.

وضم الوفد لفيف من شباب أمانة القاهرة بمختلف القطاعات تشجيعًا من الأمانة العامة للحزب لتشجيع الرياضة وخصوصا المنتخب الوطني لكرة القدم.

ويستهل منتخب مصر لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء بملاقاة نظيره نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد "رومدي".

وأظهرت التدريبات الختامية لمنتخب "الفراعنة" ملامح التشكيل الذي قد يبدأ به البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني مباراته أمام نيجيريا.

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