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وزيرة البيئة: الهدف من المنظومة الجديدة للنظافة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

11:49 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
وزيرة البيئة: الهدف من المنظومة الجديدة للنظافة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

القاهرة- أ ش أ:

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف من المنظومة الجديدة للنظافة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن منظومة المخلفات الصلبة البلدية تتكون من ثلاث مراحل وهم البينة التحتية، وتشغيل معدات المنظومة، والتوعية المؤسسية.

وأشارت وزيرة البيئة –خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التنمية المحلية اليوم للإعلان عن بدء منظومة المخلفات الجديدة - إلى أنه سيتم دمج القطاع غير الرسمي في منظمة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مؤكدة أنه سيتم توفير كافة الحقوق لهم مثل تأمين على العمالة غير رسمية.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من المنظومة الجديدة هي الاستغلال الأمثل للمخلفات والتوسع في عملية تدويرها، في مقابل تقليل عمليات الدفن.​

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ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منظومة المخلفات الصلبة وزارة التنمية المحلية

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