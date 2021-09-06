الأرصاد: انخفاض حرارة ملموس في مصر.. و48 ساعة حارة في أوروبا الغربية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض أوروبا الغربية إلى ارتفاع في درجات الحرارة على غير العادة، ومن المتوقع أن تسجل درجات حرارة أعلى من ما حدث في شهر أغسطس بسبب رياح جنوبية قادمة من المحيط ومرتفع جوي علوي وتستمر لمدة 48 ساعة مقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه على عكس المتوقع، ستشهد المنطقة العربية خاصة جمهورية مصر العربية؛ انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة خاصة الصغري؛ كما تقل ساعات سطوع الشمس وتتكون السحب المتوسطة والمنخفضة على معظم المناطق الشمالية وتعمل على حجب آشعة الشمس وتلطيف الجو.

