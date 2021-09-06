استمرارًا للدعم المصري.. إرسال ثاني رحلات جسر المساعدات الإنسانية للسودان

كتب- محمد سامي:



استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن والأزمات التي يتعرضون لها.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي في جمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين مقدمة من وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب السوداني الشقيق.

فيما أشاد المسئولين السودانيين بتلك المساعدات التى تعزز علاقات التآخي بين الشعبين الشقيقين مؤكدين تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، وأن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة في وجدان الشعب السوداني ما يسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان.