مصاب بكورونا.. السيسي يتصل بملك الأردن للاطمئنان على صحة ولي العهد

كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، للاطمئنان على صحة الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

كما أعرب العاهل الأردني من جانبه عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسي على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنيًا لمصر وشعبها كل الخير والازدهار.

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