عامان على الأقل.. الأعلى للأزهر يحدد فرص بقاء طلاب الجامعة في الفرق الدراسية (مستند)

كتب - محمود مصطفى:

عممت جامعة الأزهر، منشورا تم توزيعه على كليات القاهرة والأقاليم، يتضمن فرص البقاء والإعادة للطلاب من الفرقة الأولى إلى الرابعة.

ونص المنشور الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على ما يلي:

بناء على قرار المجلس الأعلى للأزهر الخاص بتعديل فرص البقاء في سنوات الدراسة بالجامعة نحيط الطلاب بالآتي:

-الفرقة الأولى فرص البقاء بها عامان فقط وبعدها تستنفد.

-الفرقة الثانية والثالثة والرابعة فرص البقاء بها عامان ويصرح لهم عام ثالث بطلب يقدم لمجلس الكلية وبعد موافقته، وكل طالب مهما كانت فرصت الاستثنائية تعتبر هذه الفرصة الأخيرة والعام الأخير له بالكلية، وإذا رسب فيه يفصل من الكلية حتى ولو كان بالفرقة الرابعة.

- يفصل الطالب الذي يتخلف عن دخول الامتحانات فصلين دراسين متتاليين إذا لم يتقدم للكلية بعذر مقبول عن تخلفها عن أداء الامتحانات.

وفتحت جامعة الأزهر، الثلاثاء، باب التقدم لاختبارات القدرات للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، للطلاب الناجحين في الدور الأول، والذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني.

وأتاحت جامعة الأزهر، التقدم لاختبارات القبول بكليات القاهرة والأقاليم عبر الرابط التالي:

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

ومن المقرر أن تنتهي فترة التقدم لاختبارات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، مساء الجمعة المقبلة,

والكليات التي تعقد اختبارات القدرات للقبول بها هي:

1. كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة رياض الأطفال انتظــام وتفهنا الأشراف (تخصص التربيه انتظــام ورياض الأطفال).

2. كلية اللغات والترجمة (تخصص عام انتظام ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الاوردية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغات الافريقية، الترجمة الفورية إنجليزى انتظام، شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام)

3. كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة.

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