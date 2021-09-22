برلماني: تفعيل التدريب البرلماني للنواب يُصقل خبراتهم ويعزز الحياة النيابية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدورات البرلمانية التي يعقدها معهد التدريب البرلماني بتوجيهات من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمهارات الأعضاء، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أُطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويصبح لدينا عضو برلماني ذو خبرة وله باع في العمل النيابي وواجهة مشرفة للدولة المصرية أمام البرلمانات الدولية.

ووجه محسب الشكر إلى رئيس مجلس النواب، والنائبين المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، وكيلَي المجلس، والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس؛ لدورهم في تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء مجلس النواب، لما سيعود على الأعضاء من إصقال خبراتهم البرلمانية والتدريب حول توظيف الأدوات البرلمانية والتواصل مع السلطة التنفيذية لممارسة الدور الرقابي والتشريعي وما سيعود على الحياة السياسية والبرلمانية، بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين في نفس الوقت.

ولفت محسب إلى أن المادة 418 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على "ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلماني)، يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه في ما يلي بالمعهد".