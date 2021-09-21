برلماني ينعي المشير طنطاوي: صاحب مسيرة مشرفة

القاهرة - مصراوي:

نعى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المشير محمد حسين طنطاوي، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة طويلة مشرفة، مؤكدًا أنه بذل خلالها الكثير في سبيل رفعة وطنه، وستذكره الأجيال دائمًا بالخير والثناء، وسيظل بطلًا وقائدًا عظيمًا من رجالات مصر الخالدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السجيني، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه كان قائدًا في صفوف القوات المسلحة خلال حروب مصر الحاسمة، ووزيرًا للدفاع عبر سنوات صعبة، ثم رئيسًا للمجلس العسكري الذي أدار دفة البلاد في فترة شديدة الدقة، ليعبر بها سنوات الضباب؛ حيث حمل وأعضاء المجلس العسكرى حينها، أمانة ومسؤولية وطن، في فترة من أدق فترات تاريخه، تحملوا خلالها الكثير والكثير من أجل هدف واحد، هو الحفاظ على استقرار الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه، وفاء لما أقسموا عليه.

ورحل المشير البطل محمد حسين طنطاوي، بعد تاريخ حافل في خدمة الوطن، فهو البطل العسكري الذي خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك في حرب النكسة سنة 1967، وبعدها في حرب الاستنزاف، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 المجيدة، واستطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق في الفترة التي واكبت أحداث ثورة 25 يناير.

ولم تقف بطولات المشير محمد حسين طنطاوي، عند مواجهة العدو الخارجى؛ ولكنه كان صاحب حكمة وكفاءة كبيرة بعد أن تنحى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجح في الحفاظ على الدولة المصرية من كل الفتن.

شغل المشير محمد حسين طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة؛ حيث كان رئيسًا لهيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل عام 1975م ملحقاً عسكرياً لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان.

وتولى طنطاوي في عام 1987 منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهوري عام 1988 حتى أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع عام 1991 برتبة فريق، وعقب شهر واحد أصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قرار جمهوري بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزير للدفاع والإنتاج الحربي.

ونال المشير طنطاوي خلال مشواره العسكري العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكري، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.