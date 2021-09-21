حافظ على الوطن والشعب في أصعب الظروف.. وكيل "النواب" ينعي المشير طنطاوي

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد تاريخ حافل في خدمة الوطن الغالي.

وأكد وكيل مجلس النواب أن المشير طنطاوي استطاع أن يحافظ على الوطن والشعب المصري في ظل ظروف كانت الأصعب في تاريخ الأمة المصرية، منوهًا بأن ما حققه المشير طنطاوي خلال رحلته سيجعل اسمه خالدًا للأبد في تاريخ الأمة وقلوب المصريين.

وتقدم وكيل مجلس النواب بخالص التعازي إلى شعب مصر، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رحل المشير البطل محمد حسين طنطاوي، بعد تاريخ حافل في خدمة الوطن، فهو البطل العسكري الذي خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك في حرب النكسة سنة 1967، وبعدها في حرب الاستنزاف، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 المجيدة، واستطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق في الفترة التي واكبت أحداث ثورة 25 يناير.

ولم تقف بطولات المشير محمد حسين طنطاوي، عند مواجهة العدو الخارجى؛ ولكنه كان صاحب حكمة وكفاءة كبيرة بعد أن تنحى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجح في الحفاظ على الدولة المصرية من كل الفتن.

شغل المشير محمد حسين طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة؛ حيث كان رئيسًا لهيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل عام 1975م ملحقاً عسكرياً لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان.

وتولى طنطاوي في عام 1987 منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهوري عام 1988 حتى أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع عام 1991 برتبة فريق، وعقب شهر واحد أصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قرار جمهوري بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزير للدفاع والإنتاج الحربي.

ونال المشير طنطاوي خلال مشواره العسكري العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكري، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.