وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة بالقطاعات المختلفة، موضحاً أنه تم مراعاة تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة بالمناطق المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن منها (الإسكان المتميز - سكن مصر - عمارات الداون تاون - إسكان الحي اللاتيني - إسكان منطقة الـ700 فدان)، حيث تضُم تلك المشروعات نحو 30887 وحدة سكنية متنوعة يجري تنفيذها، شاملاً تنفيذ مشروعات الأبراج بمراحلها المختلفة.

وأوضح الوزير، في بيان الوزارة، أنه يجري تنفيذ 840 وحدة سكنية "35 عمارة" ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز، 4096 وحدة سكنية "128 عمارة" بسكن مصر، و1320 وحدة سكنية بمساحات مختلفة "40 عمارة" بعمارات الداون تاون بمواصفات تشطيب إسكان متميز، ويشتمل المشروع على بلازا، ومحال تجارية خدمية ووحدات إدارية، وتم إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 15 برجاً سكنياً بارتفاعات تصل إلى 44 دوراً، ويجري تشطيب الواجهات الخارجية، بجانب تنفيذ أعمال الهيكل الخراساني لـ 3 أبراج أخرى بارتفاعات تتراوح من 100 م : 170 م، مضيفاً أن منطقة الأبراج تحتوي على خدمات تجارية، ويجري إجراءات الطرح والترسية لـ 5 أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية "أبراج مارينا العلمين"، بالإضافة لتجهيز موقع بالمنطقة الجنوبية للمدينة لتنفيذ 5 أبراج بمشاركة شركة (cscec) الصينية.

من جانبه، قال المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه يجري تنفيذ مشروع كمباوند سكني عمراني متكامل على مسطح 700 فدان، يشتمل على الفيلات والشاليهات وشقق العمارات التي تضم العديد من الوحدات السكنية حوالي 12500 وحدة، بجانب المسطحات التجارية.​