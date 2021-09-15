رئيس الحكومة الليبية يصل القاهرة ومدبولي يستقبله بالمطار

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وكذلك إبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة العليا الليبية المصرية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، استقبل عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، والوفد المرافق له، فور وصوله على طائرة خاصة قادمة من ليبيا، وعقد جلسة مباحثات قصيرة في استراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد مواصلة الجهود للتنسيق مع الليبيين لإجراء الانتخابات نهاية العام، وذلك خلال استقبال السيسي لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وقائد الجيش خليفة حفتر في القاهرة خلال الساعات الماضية، وأكد السيسي حرص مصر على منع التدخلات الخارجية التي تهدف لتنفيذ أجنداتها الخاصة، كما ثمن السيسي حرص عقيلة صالح وحفتر على إنفاذ إرادة الشعب الليبي.​