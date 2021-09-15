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رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة

10:06 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الإسكان شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال توفير السكن اللائق للمواطنين، ما مثل تجربة استثنائية وفريدة من نوعها، للقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث أن هذا المشروع غير مسبوق.

وأوضح "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح ملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وأفريقية، أن الدولة مستمرة فى إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، حيث يوجد 25 مدينة جديدة يتم إنشائها بالتوازي مع بعضها البعض، دون مراحل، مشيرا إلى أن العدد الهائل من مدن الجيل الرابع جهد هائل من الدولة المصرية.

وقال مدبولي، إن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهدا كبيرا في كافة القطاعات مثل قطاع الطاقة الكهربائية، متابعا: "كلنا نذكر ما كان يحدث قبل عام 2014.. والدولة بذلت جهدا هائلا على مدار عامين أو 3 فقط ومازال تطوير هذا القطاع مستمرا بكل المقاييس وحجم الإنجاز هائل".

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء المدن الجديدة الجيل الرابع من المدن

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