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غدا.. مصر للطيران تسير 72 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

03:07 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 72 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

مصر للطيران تسير 72 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الأربعاء، رحلاتها إلى 72 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٠ رحلة دولية إلى كل من (دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، فرانكفورت، أبوظبي، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن)، و١٨ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم وأسيوط)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

مصر للطيران الرحلات الجوية المطارات المصرية

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