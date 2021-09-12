4 نصائح لتجنب ارتفاع فاتورة «الكهرباء» بسبب تشغيل التكييف

كتب_ محمد صلاح:



أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن عدد من النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل التكييف، حرصا على عدم ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء نظرا للاعتماد على تشغيل التكييفات على مدار اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونوه الجهاز فى بيان له، أنه يجب اتخاذ عدد من الخطوات حتى تساهم فى ترشيد استهلاك الطاقة أثناء تشغيل التكييف وهى كالتالى :_

１- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.



２- عند شراء جهاز التكييف اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.



３- تشغيل التكييف على درجة 25.



4- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.