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إنشاء عيادات لمستشفى الأطفال.. الحكومة توافق على قرار الرئيس بشأن التعاون مع اليابان

06:37 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
إنشاء عيادات لمستشفى الأطفال.. الحكومة توافق على قرار الرئيس بشأن التعاون مع اليابان

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

مجلس الوزراء مستشفى الأطفال اليابان

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