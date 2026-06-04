قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تشهد زيادة سنوية كبيرة في الطلب على الإسكان نتيجة النمو السكاني، لافتًا إلى أن مصر تسجل نحو 750 ألف حالة زواج سنويًا.

وأوضح "مدبولي" أن هناك إحصاءات تشير إلى وجود الكثير من الوحدات السكنية غير المستغلة، إلى جانب أراضٍ داخل المدن ما زالت غير مستخدمة بالشكل الأمثل، وهو ما يمثل رصيدًا عقاريًا كبيرًا يمكن الاستفادة منه.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستغلال الأمثل لهذه الوحدات، سواء من خلال تأجيرها أو تشغيلها أو طرحها للاستفادة منها، بما يحقق عائدًا لأصحابها ويسهم في زيادة المعروض بالسوق العقارية.

وأكد أن الهدف الرئيسي للدولة هو الاستفادة من المخزون العقاري القائم، لافتًا إلى أن الحكومة تمتلك حصرًا لهذه الوحدات وتسعى إلى وضع آليات تساعد على إعادة دمجها في السوق واستغلالها بصورة فعالة.

وأشار مدبولي إلى أن تشغيل واستغلال الوحدات المغلقة وغير المستخدمة يحقق فائدة مزدوجة، إذ يوفر خيارات سكنية إضافية للمواطنين، كما يخفف الأعباء عن الدولة ويقلل الحاجة إلى التوسع المستمر في إنشاء وحدات سكنية جديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تفضل الاعتماد على الحوافز الإيجابية لتشجيع المواطنين على فتح واستغلال الوحدات السكنية غير المستخدمة، مؤكدًا أن الدولة تدرس مجموعة من الآليات التي من شأنها تحفيز الملاك على إعادة هذه الوحدات إلى السوق العقارية.

وأوضح أن الهدف ليس فرض أعباء جديدة، وإنما توفير حوافز تشجع أصحاب الوحدات المغلقة على تأجيرها أو تشغيلها والاستفادة منها، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق استفادة أكبر.