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مدبولي: تأمين لجان الثانوية العامة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص

كتب : أحمد الجندي

04:08 م 04/06/2026 تعديل في 05:01 م

الدكتور مصطفى مدبولي

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تأمين العملية الامتحانية في الثانوية العامة من الناحية التنظيمية واللوجستية، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم لمراجعة جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالامتحانات وآليات تأمين اللجان ومكافحة الغش.

وأوضح "مدبولي" أن أحد المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها يتعلق بإحكام الحوكمة والرقابة داخل لجان الامتحانات، مشيرًا إلى وجود توجه لتقليل أعداد المجمعات الكبيرة للجان الامتحانية، مثل بعض المجمعات التي تضم أعدادًا ضخمة من الطلاب.

وأضاف رئيس الوزراء أنه إذا كان عدد مجمعات اللجان يصل إلى نحو 2000 لجنة، فإن الدولة تسعى إلى خفض هذا العدد إلى أقل من 1000 مجمع، بما يسهم في تعزيز الرقابة والإشراف ورفع كفاءة المتابعة داخل اللجان.

وفيما يتعلق بمشروع نظام البكالوريا المصرية، أوضح مدبولي أن الهدف من طرحه هو تخفيف الأعباء والضغوط الواقعة على الأسر المصرية، وإتاحة مسارات وفرص تعليمية متعددة أمام الطلاب، بما يتماشى مع النظم التعليمية الدولية الحديثة المعمول بها في العديد من دول العالم.

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مصطفى مدبولي الثانوية العامة مجلس الوزراء

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