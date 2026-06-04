قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستطلق برنامجًا إعلاميًا لتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بمنظومة التأمينات للمواطنين، مؤكدًا أن هناك بعض المعلومات المتداولة حول الملف لم تعكس الصورة الكاملة للواقع.

وأوضح مدبولي أن النظام الإلكتروني القديم الذي كانت تعتمد عليها الهيئة كان قديمًا للغاية، وكان من المقرر أن يتوقف عن العمل منذ العام الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الهيئة تتعامل مع قاعدة ضخمة تضم نحو 11 مليون مستحق، وهو ما يجعل عملية التحول إلى النظام الجديد تحديًا كبيرًا يتطلب وقتًا وجهدًا لضمان دقة البيانات واستمرار الخدمات دون تأثر.

وأشار إلى أن هناك نحو 40 ملفًا رئيسيًا سيتم الانتهاء منها وتجهيزها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لاستكمال المنظومة الجديدة.

وأكد مدبولي أن الأوضاع ستشهد استقرارًا كاملًا خلال أقل من شهرين، موضحًا أن عملية تطوير نظام يخدم ملايين المواطنين تحتاج إلى التعامل مع تحديات فنية وتقنية معقدة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أنه وجه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالخروج إعلاميًا لشرح الجوانب الفنية والتحديات التي واجهت عملية تطوير المنظومة، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بحقيقة الموقف والإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين الخدمات المقدمة له.

وأضاف أنه حرص خلال لقاء عُقد أمس على متابعة الملف بنفسه والاطلاع على تطورات العمل، في إطار متابعة الحكومة المستمرة لضمان نجاح عملية التحول الرقمي واستقرار الخدمات التأمينية.