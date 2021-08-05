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قرارات الحكومة اليوم.. وزارة الشباب تتعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"

12:22 م الخميس 05 أغسطس 2021
قرارات الحكومة اليوم.. وزارة الشباب تتعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على طلب وزارة الشباب والرياضة للتعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية" لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2021/2022، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب.

وتشمل المشروعات الاستثمارية إنشاء ملاعب نجيل صناعي بمختلف المحافظات، وملاعب متعددة أرضية (أكريلك)، وإحلال وتجديد ملاعب خماسية بهدف رفع كفاءتها، وإنشاء أسوار لمراكز الشباب لحماية الأراضي من التعديات، وإقامة مبان إدارية وصالات أنشطة بمراكز الشباب، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.​

وزارة الشباب والرياضة مجلس الوزراء المدن للخدمات الرياضية والشبابية

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