الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشان عقود تعويض المقاولات والتوريدات

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2021.

ونص القرار في المادة الأولى: يثبت الخفض بنسبة 3.5% لنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك خلال المدة من 1/4/2020 وحتى 31/3/2021، وينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو 2017 عدا جدول حساب التعويضات في عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتي يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية، فيكون تثبيت التخفيض بنسبة 7.5% عن شهر مايو 2017 خلال ذات المدة المشار إليها.