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رئيس الأسقفية: التلميذ الحقيقي يجلس عند أقدام معلمه

06:42 م الأحد 22 أغسطس 2021
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كتب- مينا غالي:

ترأس دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأحد، صلوات خدمة تثبيت أعضاء جدد بالكنيسة، بالخدمة العربية والسودانية بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية في مصر الجديدة.

وقال المطران في عظة القداس: "التلميذ الحقيقي يجلس عند أقدام معلمه ليفهم ويتعلم حيث أن تلاميذ المسيح اتبعوه يطريقة اختيارية وليست إجبارية" مضيفًا: "المؤمن تساعده نعمة الله على الثبات فى الإيمان واتباع الوصايا حتى لا يقع في الخطأ".

واستطرد المطران في كلمته: "يجب أن نختبر أنفسنا دائمًا في ضوء كلمة الله فالكنيسة تشبه مواسم الازدهار فأحيانًا تكون الخدمة والكنيسة مثل الشجرة المثمرة وأحيانًا تكون بلا ثمر أو ازدهار".

وتساءل المطران: "ماذا نفعل عندما تكون الكنيسة في حالة خمول؟ هل يجب أن نسبح مع التيار؟ فمن غير المعقول أن يكون شخص عاش مع الرب واختبره أن يعود لحياته القديمة".

شارك في صلاة التثبيت الأرشيدياكون عماد باسيليوس (رئيس مجلس القساوسة) وراعى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة والشماس سمير داود والقس إيهاب أيوب.

الجدير بالذكر إن خدمة وصلاة التثبيت هو إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية عظة القداس

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