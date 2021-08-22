وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان متابعة تنفيذ المشروعات الزراعية بالمحافظة

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بديوان عام الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة.

وقال القصير، في بيان الأحد، إن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات الزراعية في جنوب سيناء سواء في مجال الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة وأيضا الخدمات البيطرية والإنتاج الزراعي.

وأضاف أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية للتنمية المستدامة في سيناء وفي كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين وأيضا احتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية مشيرا إلى أهمية وجود روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

ووجه القصير بتوفير احتياجات المحافظة من الشتلات والخدمات البيطرية والزراعية المختلفة.

من ناحيته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمحافظة لاستغلال جميع الإمكانيات الزراعية المتوفرة في سيناء والتي تسهم أيضا في توفير فرص عمل للمواطنين وتساعد على استقرار المجتمعات البدوية

وأشار إلى أن المحافظة تشهد حاليا اهتماما كبيرا في كافة مجالات الأنشطة الزراعية والحيوانية

الجدير بالذكر أن هناك اجتماعات مستمرة بين القصير وفودة سواء في ديوان الوزارة أو جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية في المحافظة.​