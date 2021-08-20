حدث في 8 ساعات| إيقاف مدحت شلبي وتعليمات جديدة بشأن لقاح كورونا وتحسن الطقس

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إيقاف الإعلامي مدحت شلبي لنهاية الموسم الكروي، والأرصاد تعلن تحسن حالة الطقس الأيام المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: