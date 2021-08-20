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حدث في 8 ساعات| إيقاف مدحت شلبي وتعليمات جديدة بشأن لقاح كورونا وتحسن الطقس

06:49 م الجمعة 20 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| إيقاف مدحت شلبي وتعليمات جديدة بشأن لقاح كورونا وتحسن الطقس

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إيقاف الإعلامي مدحت شلبي لنهاية الموسم الكروي، والأرصاد تعلن تحسن حالة الطقس الأيام المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لقاح كورونا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية محمد عبدالعاطي توفيق عكاشة المانجو الطقس مدحت شلبي وزارة الصحة طارق شوقي

الخبر التالى:

بعد قرار إيقافه.. تعرف على أبرز أزمات مدحت شلبي في "أون" و"بيراميدز"

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