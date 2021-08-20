حدث في 8 ساعات| إيقاف مدحت شلبي وتعليمات جديدة بشأن لقاح كورونا وتحسن الطقس
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إيقاف الإعلامي مدحت شلبي لنهاية الموسم الكروي، والأرصاد تعلن تحسن حالة الطقس الأيام المقبلة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
رسميًا.. خطوات التحويل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين (سبب وجهة
-
بعد قرار إيقافه.. تعرف على أبرز أزمات مدحت شلبي في "أون" و"بيراميدز"
-
أون تايم سبورتس تقرر إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
-
رسمياً.. خطوات التحويل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين (سبب وجهة
-
تأخر الرسالة والمركز والأطفال.. تعليمات جديدة للصحة بشأن لقاح المسافرين
-
الجو اتحسن.. الأرصاد توجه بشرى للمواطنين حول حالة طقس الأيام المقبلة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان