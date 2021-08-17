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وزارة الري: الاطمئنان على الحالة الإنشائية للسد العالي وخزان أسوان القديم

10:57 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، إن المجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، عقد اجتماعًا له برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور العديد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه وممثلي كافة الجهات المعنية والعديد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الفيضان الحالي، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والسيناريوهات المختلفة للتعامل بديناميكية مع مختلف التصرفات الواردة.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إن وزارة الموارد المائية والري حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي من خلال دراسة "تطوير أرصاد السد العالي" الجاري إعدادها، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حاليًا.

وأشار الدكتور عبدالعاطي لأهمية عقد اجتماع المجلس بشكل دائم ومستمر للتباحث حول المسائل والموضوعات الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان وملحقاتهما بمشاركة الخبراء الوطنيين وكوادر وأساتذة الجامعات، مشيراً إلى أنه تمت إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان في عام ٢٠١٦ بضم العديد من الجهات والمتخصصين بهدف تفعيل دور اللجنة.​

محمد عبد العاطي خزان أسوان القديم وزارة الري المركز القومي لبحوث المياه

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