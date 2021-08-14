نائب وزير السياحة: لا تهاون مع مخالفي تطبيق إجراءات مواجهة "كورونا" -صور

كتب- يوسف عفيفي:

تفقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اليوم السبت، عددًا من الفنادق والشركات والأوتوبيسات السياحية بمدينتَي الغردقة وشرم الشيخ؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمراكز سحب عينات تحليل الـ pcrللسياح المغادرين بالمدينتَين.

والتقت شلبي عددًا من السائحين من مختلف الجنسيات، للتعرف على انطباعاتهم عن زيارتهم ومستوى الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في الفنادق وأماكن الأنشطة السياحية المختلفة.

ورافق نائب الوزير خلال الزيارة مديرو الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ومديرو المكتب السياحي للوزارة ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط للسياحي بالمحافظتين، وعدد من مسؤولي الصحة بالمحافظتَين، وممثلون عن غرفتَي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.

وأشادت نائب الوزير خلال زيارتها إلى المركز المخصص لسحب عينات تحليل PCR، بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمركز، وأكدت أن تطبيق هذه الإجراءات أصبح من أهم العوامل لترسيخ ثقة السائح في المقصد المصري وتشجيعه على زيارته.

والتقت شلبي عددًا من السائحين من مختلف الجنسيات؛ من بينهم الألمان والأوكران والبيلاروس، والبولنديون والإيطاليون والسعوديون والروس ومن الإمارات العربية وكازاخستان؛ حيث أوضحت خلال هذه اللقاءات أن الفنادق استغلت فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا؛ لتجديد وتحديث خدماتها، مستعينة بمبادرات الدولة، لتكون على أتم استعداد لاستقبال السائحين عند استئناف السياحة الوافدة، مشيرةً إلى قيام الوزارة بإيفاد لجان دورية للتفتيش على الفنادق والمنشآت السياحية؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي فندق أو منشأة سياحية تخالف تطبيق هذه الإجراءات.

وأعرب السائحون عن إعجابهم بالجدية والصرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسعادتهم بما شاهدوه من حرص العاملين بالقطاع السياحي على تطبيقها حفاظًا على أنفسهم وعلى السائحين، مؤكدين أن إعلان تطعيم العاملين في المنشآت السياحية والفندقية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بث فيهم رسائل طمأنة، فضلاً عما لاحظوه من كفاءة العاملين بالقطاع السياحي وأنهم على قدر كبير من التدريب.

وأوضح بعض من السائحين أن هذه ليست زيارتهم الأولى للمنتجعات السياحية المصرية، وأنهم زاروها أكثر من مرة؛ لمعرفتهم بطبيعتها الخلابة وشواطئها المشمسة والأنشطة البحرية العديدة التي يمكنهم الاستمتاع بممارستها وما تتمتع به من مقومات تساعد على الحفاظ على سلامتهم، كما أكدوا أنهم سوف يشاركون تجربتهم السياحية الفريدة مع أقاربهم وأصدقائهم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتشجيعهم على زيارة مصر.