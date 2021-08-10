وفاة وسيارات مدمرة.. تفاصيل حادث مروري مروع بالدائري الأوسطي (صور)

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كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة، بلاغا بشأن حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي في نطاق حي حلوان، اليوم الثلاثاء.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بالتنسيق مع الدفاع المدني ورجال المرور والإسعاف والتوجه لموقع الحادث.

وقالت المحافظة إنه بالمعاينة تبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بشرائح حديد، مما أدى إلى تصادم عدد من السيارات الملاكي وأسفر الحادث عن حالة وفاة وعدة إصابات وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكن رجال المرور والمتابعة الميدانية بالحي من فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.