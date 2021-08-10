طائرة إسعاف ودعاء العاملين.. كواليس سفر ياسمين عبدالعزيز خارج مصر

كتب ــ محمد عبيد:

غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

كان زوجها الفنان أحمد العوضي، أعلن مغادرتها المستشفى الذي تعالج به قبل أيام، بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، لمصراوي، إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز وصلت بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4، حيث تقف طائرة إسعاف خاصة.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل ياسمين بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل، على أن تتوجه إلى جنيف لإستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحة أجرتها في 11 يوليو الماضي.

وحرص العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال، على الدعاء للفنانة قبل سفرها.

وقالت المصادر إن حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.

كان الفنان أحمد العوضي، طلب من الجمهور، في 17 يوليو الماضي الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وقضت ياسمين فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالتها، ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية.