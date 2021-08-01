السياحة: الأقصر تستقبل سائحي أولى رحلات الطيران العارض من فرنسا

كتب يوسف عفيفي:

استقبل فجر اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر أولى رحلات الطيران العارض القادمة من فرنسا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو ٢٠٢٠.

وبحسب بيان اليوم، قالت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس كانت تقل على متنها ١٧٨ سائحًا فرنسيا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت إيمان، أنه من المقرر تسيير رحلة طيران عارض مرة واحدة أسبوعياً من فرنسا إلى الأقصر حتي شهر نوفمبر من العام الجاري .

جدير بالذكر، أن مكتب الهيئة بالأقصر كان قد استقبل مساء أمس أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر والتي كانت قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد وتقل ١١٤ سائحاً.