شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "طفل باسوس"، والمتهمين فيها باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والشروع في قتل أب ونجله.

مرافعة النيابة العامة في الواقعة

وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة مرافعة وصفت بالنارية، أكدت فيها أن الجريمة هزت الرأي العام وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الواقعة لم تقتصر آثارها على المجني عليهما فقط، بل أثارت حالة من الذعر بين المواطنين، واعتُبرت تعديًا سافرًا على القانون وهيبة الدولة.

تفاصيل الجريمة وملابساتها

وأوضحت النيابة أن المتهمين لم يراعوا حرمة شهر رمضان المبارك، ولم يكتفوا بالاعتداء على رجل أعزل، بل امتد الأمر إلى طفل صغير لم يتجاوز الخامسة من عمره، كان برفقة والده أثناء العودة من الصلاة، حيث تحولت لحظة عودتهما إلى مشهد من الرعب نتيجة استخدام الأسلحة النارية في منطقة سكنية.

طلب دفاع المتهمين وقرار المحكمة

وفي المقابل، طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع على أوراق الدعوى واستكمال الاستعدادات القانونية، فيما قررت المحكمة الاستمرار في نظر القضية وفق الإجراءات القانونية.

أمر الإحالة والتهم الموجهة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، اتهام 7 أشخاص بالشروع في قتل المجني عليه أحمد مرسي ونجله الطفل محمد أحمد مرسي، وحيازة أسلحة نارية "فرد وبندقية خرطوش" وذخائر، والتسبب في عاهة مستديمة لهما، إضافة إلى استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية وسط منطقة سكنية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

تفاصيل المتهمين والتحقيقات

وضمت قائمة المتهمين: "أدهم ع أ"، "عبد الرحمن ع ع"، "يوسف ن ز"، "معتز ي ز" (هارب)، "عبد الشافي أ ع"، "شريف أ أ"، و"رفعت ع أ"، حيث كشفت التحقيقات عن تعاطي بعضهم للمواد المخدرة وقت ارتكاب الواقعة، بعد إجراء تحاليل رسمية لهم.

جهود وزارة الداخلية وكشف ملابسات الواقعة

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات الواقعة بعد تداول مقطع فيديو لها، حيث تبين أن الحادث بدأ بخلافات عائلية، وأسفر عن إصابة الأب ونجله بطلقات خرطوش وجروح قطعية، وتم ضبط عدد من المتهمين والأسلحة المستخدمة في الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.