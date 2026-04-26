شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ختام فعاليات "البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة"، الذي شارك فيه أكثر من 200 متدرب من 25 دولة إفريقية، ونظمه مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA).

وتوجه وزير الري بالتهنئة إلى المشاركين على إتمام البرنامج بنجاح، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، وتطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في دولهم، والمساهمة في دعم مؤسساتهم، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمياه، بما يعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

سويلم: مصر تدعم التعاون الإفريقي وتبادل الخبرات في قطاع المياه

أكد وزير الري أن البرنامج يعكس إيمان مصر بأهمية تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة، ودعم العمل الإفريقي المشترك في مجال المياه، مشيرًا إلى أن مصر واصلت جهودها خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وتستمر في هذه الجهود خلال رئاستها الحالية لمرفق المياه الإفريقي (AWF).

وزير الري: البرنامج منصة لبناء القدرات وتعزيز التواصل بين الخبراء الأفارقة

أوضح الدكتور سويلم أن البرنامج يمثل منصة مهمة للتعلم وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين المشاركين، مؤكدًا أنهم يشكلون شبكة من “سفراء المياه الأفارقة” القادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

سويلم: تحديات المياه في إفريقيا تتطلب تعزيز بناء القدرات

أشار الوزير إلى تزايد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وعلى رأسها تغير المناخ والزيادة السكانية وارتفاع الطلب على المياه، ما يستلزم تعزيز بناء القدرات البشرية في قطاع المياه.

وزير الري: مصر تواجه تحديات مائية وتتبنى سياسات لترشيد الموارد

أوضح أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة لاعتمادها شبه الكامل على نهر النيل، في ظل النمو السكاني ومتطلبات التنمية، ما يدفع الدولة لتبني سياسات متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وتناول البرنامج التدريبي موضوعات متعددة شملت أخلاقيات المياه، والدبلوماسية المائية، وترشيد الاستخدام، والإدارة المتكاملة والذكية للمياه، والقيادة والإدماج المجتمعي.