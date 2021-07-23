موجها بإزالة التعديات.. السيسي: وأنا جاي بالطيارة شوفت الناس بتردم على المزارع السمكية

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة انتباه المحافظات والأجهزة المعنية من أجل الحفاظ على ما يجرى تطويره ومنع التعدي عليه.

وقال السيسي، خلال تفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل" بالإسكندرية: بحيرة كينج مريوط يتم تطهيرها بشكل كامل، ولازم الناس تبقى منتبهة.

وتابع السيسي: وأنا جاي بالطيارة لقيت ناس على المزارع السمكية بتردم، لأ.. مش هيحصل الكلام ده تاني.. أرجو نتوافق ويبقى في فهم مشترك علشان نرجع كل حاجة زي ما كانت وأحسن.

واختتم الرئيس: محافظ الإسكندرية يراجع التخطيط بتاعه وعنده وزارة الإسكان تديله الخبرة والمشورة اللازمة لتخطيط الأراضي في المحافظة، وأنا جاي مش حاسس إن إيد الدولة موجودة في التخطيط وتنظيم الكلام.