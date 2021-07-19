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السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

09:13 م الإثنين 19 يوليه 2021
السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بعيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك": "يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يؤصل لمعاني جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة".

وأضاف الرئيس: "أرجو من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها".

السيسي عيد الأضحى

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