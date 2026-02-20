كشفت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل طقس غدًا السبت على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدَا طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلًا.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما أشارت إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.