"مفيش زيها في الكون".. مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو من الطابق الـ44 لأبراج العلمين

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، فيديو من أعلى أبراج مدينة العلمين الجديدة.

وقال يونس، عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك، مياه العلمين الجديدة مفيش في الكون زيها، مستعرضًا الخدمات الترفيهية والسكنية في المدينة.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، على أن العلمين الجديدة منطقة واعدة بالعديد من الفرص الاستثمارية، وجاذبة لمجالات العمل والسياحة والحياة، وأن الدولة حريصة على الاستفادة من كافة الإمكانات التي تتوافر على أرض الوطن، لافتاً إلى أن التصور الذي يتم تنفيذه في هذه المدينة يجعلها مدينة للمستقبل مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد تشييد مشروعات كبرى لم تعهدها مصر من قبل بما يعكس صورة مصر الحضارية بين بلدان العالم.

وصعد مدبولي إلى الطابق الأخير رقم 44 في أحد الأبراج الشاطئية المرتفعة في مواجهة ساحل البحر المتوسط، لرؤية المنطقة من نقطة مشاهدة مرتفعة كاشفة لما تم تنفيذه، والخطوات اللازم استكمالها، حيث استمع إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي أشار إلى أن هذه المنطقة المميزة تشهد تنفيذ 18 برجاً سكنياً، يصل طولها إلى 44 طابقًا.