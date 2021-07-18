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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

10:28 ص الأحد 18 يوليه 2021
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، بعث رئيس الوزراء إلى الإمام الأكبر أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بمناسبة هذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

مصطفى مدبولي شيخ الأزهر عيد الأضحى أحمد الطيب

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