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الري: استعدادات مكثفة ورفع حالة الطوارئ لعيد الأضحى المبارك

11:30 م السبت 17 يوليه 2021
الري: استعدادات مكثفة ورفع حالة الطوارئ لعيد الأضحى المبارك

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

رفعت وزارة الموارد المائية والري، الطوارئ بين جميع الوحدات وقطاعات الوزارة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري، إن الوزارة شكلّت غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف في جميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن جميع مهندسي الري في المراكز المختلفة ينفذون حملات للمرور الدائم على الترع.

وأضاف عبدالعظيم لـ"مصراوي"، أن من ضمن التوحيهات الرئيسية ضرورة متابعة مناسيب المياه بشكل مستمر والعمل على حسم أية شكاوى في حينها، كما تم تجهيز كافة المعدات اللازمة في حال حدوث طوارىء خلال فترة الإجازة.

وفي ذات السياق أكد المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، أنه تشكيل لجان على مستوى مديري العموم والمفتشين ومديري الهندسات ومهندسي المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف، موضحًا أن وصول المياه بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع ركيزة أساسية.

وأضاف إبراهيم في تصريح خاص أدلى به لـ"مصراوي"، أنه تم التشديد على ضرورة إزالة أي أعمال بناء على حرم نهر النيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى تلقي البلاغات على مدار الساعة.

وأشار إلى استمرار عمليات الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب والصرف بالمحافظات، مضيفًا أنها إجراءات متابعة كل عام.

حالة الطوارئ وزارة الري عيد الأضحى

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